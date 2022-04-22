Валерия Маслова: «Здорово играть с девочками ненамного младше меня»

Правый полусредний сборной России Валерия Маслова после полуфинала OLIMPBET Кубка дружбы с молодежной командой (35:21) сказала, что играть с хорошо знакомыми соперницами было очень интересно.

— Эмоции только положительные, — сказала Маслова «СЭ». — Очень благодарны нашей федерации и лично Сергею Николаевичу Шишкареву за организацию такого турнира в нынешней ситуации. Здорово сыграть против девочек из «молодежки», многие из которых ненамного младше меня. Мы все друг друга знаем, поэтому просто наслаждались игрой. Соперницы боролись серьезно, им есть, что доказывать. Для них это последний шанс сыграть вместе в таком составе, ведь команда пропустила уже два первенства мира — из-за коронавируса и текущей ситуации. Естественно, они хотели проявить себя. Было интересно играть против них, в том числе в защите. У них есть бьющие игроки, с интересными бросками.

— Что скажете о своей игре?

— Рада, что мы все получили примерно по 20 минут — по 10 в каждом тайме. Старалась выполнять указания главного тренера — Людмила Бодниева хочет, чтобы я больше бросала издалека, атаковала первым темпом. Старалась делать именно так, хотя не везде получилось (смеется). В целом, собой довольна.

— Видели первый полуфинал?

— Немного посмотрела еще в автобусе, потом готовилась уже к нашему матчу. Естественно, мы прежде всего будем думать о собственной игре. Хотим победить и доказать всем, что мы лучше.

— Какие впечатления от сборов?

— Нас поселили вместе с Альбиной Мурзалиевой, я ее просто обожаю (улыбается). хотя мы провели весь сбор на базе, время пролетело очень быстро, я наслаждалась каждым днем. Людмила Валерьевна сказала, что хотела разбить клубные компании? Не думала об этом, но у нас с Альбиной связка точно сложилась.

В финале турнира россиянки в субботу сыграют с Белоруссией.