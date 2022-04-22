Глава ФГР Сергей Шишкарев подвел итоги полуфинала OLIMPBET Кубка дружбы, в котором сборная России со счетом 35:21 оказалась сильнее российской «молодежки».

— Хотел бы отметить настрой, все играли с улыбками, с радостью, с азартом, — сказал Шишкарев. — Кроме того, посмотрите, какая атмосфера в обеих командах, как девушки поддерживают друг друга. Этого же нельзя добиться в приказном порядке. И еще — говорю с грустинкой, но фактически для молодежной сборной это своеобразный выпускной экзамен, это их последний турнир в таком составе. Конечно, жаль, что они не попадут на чемпионаты мира и Европы, где могли бы, уверен, претендовать на медали. С другой стороны, мы видим, что у нас серьезный резерв для национальной команды, много интересных бросков, розыгрышей, даже «воздушку» пытались исполнить. В 20 лет нужно еще смелости набраться, чтобы такое исполнить против основной сборной. Благодарен Михаилу Измайлову и его штабу. Меня раздражает, когда некоторые говорят, будто у нас все убито, смены нет. Как же нет — вот команда, которая сражается с серебряными призерами Токио-2020. Наверное, и это в том числе итог семилетней работы нашей команды в федерации. Хочется, чтобы эти девушки еще блеснули на предстоящих Олимпиадах.

— Краткий прогноз на второй день турнира?

— Скромно предположу, что сборные России займут первое и третье места. Это видно по игре, по подготовке. Интересно будет встретиться с Белоруссией, на моей памяти мужские сборные наших стран встречались не раз, а вот женские между собой не играли.

Напомним, что молодежная сборная России в матче за третье место сыграет с представительницами Китая.