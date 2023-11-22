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Сегодня, 18:42

В ФГР надеются, что российским командам дадут возможность выступать на международной арене

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин надеется, что российским командам дадут возможность выступать на международных турнирах.

— Мы надеемся, что будут какие-то действия со стороны Европейской федерации, которая даст нас возможность для участия во всех турнирах, как на уровне сборной, так и на уровне клубов. По последним новостям МОК мы понимаем, что мнения разделились. Какая-то часть стран за то, чтобы российские и белорусские спортсмены вернулись на международные турниры. Соответственно, какая-то часть против. Мы надеемся, что будет общее голосование, где этот вопрос будет конкретизироваться, и решится в нашу сторону.

— Но рекомендация МОК касается индивидуальных видов спорта.

— Это-то и странно. Мало того, что спорт привлекли к политике, так еще и начали делить на индивидуальные и командные виды. Здесь нельзя делать разделение спортсменов. Считаю, что если принимается решение, то должно приниматься в отношении всех спортсменов вне зависимости видов спорта.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

Гандбол
Сборная России по гандболу
Лев Воронин
МОК
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