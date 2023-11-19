Гандбол
Россия
Новости
Суперлига (мужчины) Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

19 ноября, 20:00

ЦСКА вышел на чистое первое место в чемпионате России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ЦСКА — «Виктор».
Фото Александр Хазов

В девятом туре Суперлиги ЦСКА на выезде сыграл вничью со ставропольским «Виктором» — 26:26. Итоги матча прокомментировал полусредний армейцев Александр Гребенкин, который раньше выступал за ставропольский клуб.

«Не скажу, что испытывал какие-то особенные ощущения, выходя сегодня на площадку. Да, есть приятные воспоминания, связанные с «Виктором», но это никак не влияло на настрой. Очень хотелось выиграть, но чуть-чуть не получилось. В первом тайме создали неплохое преимущество в пять мячей, но во второй половине не сумели его удержать. Думаю, дело в том, что не мы стали хуже играть, а «Виктор» добавил, трибуны сильно гнали их вперед, в концовке они забрасывали практически в каждой атаке, в обороне действовали дисциплинированно. Своей игрой я не доволен. За то время, что находился на площадке, толком ничего и не сделал. Не получилось порадовать друзей и знакомых, которые были на трибунах во время этого матча», — сказал Гребенкин.

После этого матча ЦСКА вышел на единоличное первое место в таблице Суперлиги, набрав 17 очков. На второй позиции «Чеховские медведи», которые в девятом туре проиграли «Пермским медведям» и теперь отстают от армейцев на одно очко.

В следующем туре ЦСКА и «Чеховские медведи» встретятся друг с другом в Москве 30 ноября.

Александр Акимов

ГК ЦСКА
0
Читайте также
«Барселона» получит денежную компенсацию от ФИФА за травму полузащитника Гави
Генменеджер «Миннесоты»: «Игра Капризова вызывает беспокойство»
МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
МИД гарантировал ответ на антироссийские действия Финляндии
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Эксперт оценил перспективы Аргентины при новом президенте Милее
Популярное видео
"Чеховские медведи" - чемпионы России!
"Чеховские медведи" в шаге от золота
Уверенная победа "Чеховских медведей"
Реванш "Ростов-Дона"
Олег Кулешов в гостях у "Спорт-Экспресса"
Жесткая речь Трефилова о спортивных чиновниках и ВАДА
Флаг и гимн России на ЧМ: в последний раз после санкций ВАДА?
Датский журналист в шоке от Трефилова. Видео
Россия обыграла Сербию. Как это было
Жесть во Франции
"Чеховские медведи" в 17-й раз подряд стали чемпионами России
"Ростов-Дон" - чемпион России по гандболу
"Ростов-Дон" победил "Ладу"
Трефилов - о поражении России от Норвегии
Невероятное спасение сборной
"С утра много чего желаю" Огонь Трефилова
Трефилов пробился в Европу
Российская дуэль в Кубке ЕГФ
"Не буду бояться играть в Москве!"
"Я местный". Трефилов и Ходьков готовы к сезону
Красно-белая семья растёт!
Ковалев нужен Черчесову?
U-19: рвем майки!
"Ростов-Дон" - первый шаг к чемпионству
Сергей Шишкарев: 2 года у руля Федерации
"Ростов-Дон" - в полуфинале Кубка ЕГФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА победил «Зенит» второй раз в сезоне

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости