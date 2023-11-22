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Сегодня, 18:59

Тренер российских гандболисток: «Сборная Китая — это наш единственный соперник на данный момент»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева рассказала, что национальной команде очень сложно найти соперников для проведения товарищеских матчей.

— С какими сборными хотели бы еще сыграть?

— Болезненный вопрос. Мы очень стеснены в выборе возможных соперников по всем известным причинам. С нами просто отказываются играть, боятся санкций со стороны международных федераций. Но я вас уверяю, что желающих сыграть с нами очень много. У нас были предварительные договоренности с рядом стран. Не хотела бы озвучивать. Мы договаривались, но все в последний момент у нас срывается и мы не можем договориться о возможных спаррингах, которые бы нас устроили по силе. Нам не очень подходит играть с азиатскими командами. Мы продолжаем сотрудничать с китайской сборной. Но это наш единственный соперник на данный момент.

— Как скоро сможете сыграть с китаянками?

— Этот вопрос поднимался. Мы сыграли в августе на их территории. Из-за разницы во времени, наверное, было бы неправильно вырывать игроков на неделю. Китайская сборная тоже тренируется по своему плану. Логично бы это было сделать в межсезонье. Пока конкретных планов нет.

— Будете ли смотреть чемпионат мира? Надо ли его нам смотреть?

— Смотреть будем, смотреть нужно. Мы же не выпали из планетарного гандбола. Это наши реалии, что мы не играем там. Тем не менее, гандбол на этом не умер. Мы естественно будем смотреть лучших игроков, лучшие сборные. Для нас это очень важно.

В октябре в Международной федерации гандбола (IHF) рассказали, что российские гандболистки лишились шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Спортсмены из России не получили wild card для участия в чемпионате мира, на котором была единственная возможность квалифицироваться на Игры.

Сборная России по гандболу
Людмила Бодниева
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