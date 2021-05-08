«С маникюром гандболистки на площадку не выходят»: Муравьева о победах на ЧМ и криках Трефилова

Трехкратная чемпионка мира Надежда Муравьева в интервью RT отметила, что переквалификация из гандболистки в комментатора после завершения карьеры далась очень легко. Также бывший защитник «Лады» рассказала о дружбе с вратарями, объяснила, почему Евгений Трефилов постоянно кричит на подопечных, и призналась, что гандболистки никогда не выходят на площадку с длинными ногтями, чтобы не нанести травму соперницам.

— Вы трижды становились чемпионкой мира. Какая победа запомнилась больше других?

— Самая первая в 2001-м оказалась и самой яркой. До сих пор вспоминаем её, поскольку до того, как мы выиграли первенство планеты в Италии, Россия 14 лет не знала побед ни на ЧМ, ни на ЧЕ, ни на ОИ. И когда Евгений Васильевич Трефилов, очень харизматичный тренер, возглавил сборную, мы наконец поднялись на вершину. У нас тогда действительно подобрался очень хороший коллектив. По накатанной потом выиграли много турниров. Дошло до того, что, когда на Евро заняли второе место, в аэропорту нас никто не встретил. Подобный результат считался за поражение и провал.

— Почему вам так и не покорилась Олимпиада?

— Чтобы выиграть её, должен сложиться целый ряд факторов. На ОИ-2012 собрать этот пазл не получилось.

Кстати, Трефилов после того турнира запаковал все вещи, которые выдавались специально к Играм, и больше никогда их не надевал, потому что там мы потерпели поражение. Возможно, даже сжег сумку где-нибудь у себя в Краснодаре.

После этого команда под его руководством в 2016-м взяла золото на ОИ в Рио-де-Жанейро.

— Почему Трефилов все время кричал? Неужели девушки не понимали спокойного тона?

— На самом деле он вёл себя так исключительно потому, что сильно переживал за результат. Если бы мы выходили на площадку без эмоций, а тренер бы молчал, то никаких побед не было бы. А так Евгений Васильевич заряжал команду энергией. Спасибо ему за то, что у него такое большое спортивное сердце. Его в итоге Трефилов на тренировках и подорвал. Ему делали очень сложную операцию...

— Были девушки, которые красились, выходя на паркет?

— Прямо на паркете краситься, конечно, не получится, и с маникюром гандболистки на площадку тоже не выходят. Не играем с длинными ногтями из уважения к партнерам и соперницам. Ими банально можно нанести травму. Представьте, что будет, если попадешь человеку в глаз. У нас же контактный вид спорта.

— Почему девушки не играют в гандбол в платьях?

— Некоторые играют. В России есть звенигородская «Звезда», в которой девочки выходят на паркет в майках, переходящих в юбки, как у теннисисток. Эта мода пришла из Франции.