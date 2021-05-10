ЦСКА обыграл «Ладу» и вышел в финал чемпионата России по гандболу

ЦСКА победил «Ладу» (29:28) в ответном матче 1/2 финала чемпионата России по гандболу среди женщин. Первый матч завершился вничью — 26:26. По сумме двух игр столичный клуб вышел в финал.

Второй финалист определится в противостоянии «Ростов-Дон» — «Астраханочка». В первой игре «Ростов-Дон» победил 35:25.

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала за 1 — 4-е места

ЦСКА (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 29:28 (15:14)

Первый матч — 26:26