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Сегодня, 15:33

На Кубке дружбы в Москве выступят две сборные России по гандболу

Иван Шитик
Корреспондент
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Две женские сборные России по гандболу, а также команда Белоруссии и клуб «Феникс», собранный из китайских игроков, примут участие в Кубке дружбы в Москве, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Кубок дружбы пройдет с 1 по 3 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо». Команды сыграют по одному матчу друг с другом.

Если в прошлом году в турнире выступали первая и молодежная сборная России, то теперь хозяев будет представлять два равноценных состава взрослой национальной команды.

В 2022 году в нем приняли участие женские сборные России и Белоруссии, молодежная российская команда и клуб «Голдхэнд Юнайтед», представляющий Китай. Победу на турнире одержала женская сборная России.

Источник: https://rushandball.ru/publications/28035/dve-sbornyx-rossii-sygrayut-na-olimpbet-kubke-druzhby-v-moskve
Сборная России по гандболу
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