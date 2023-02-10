На Кубке дружбы в Москве выступят две сборные России по гандболу

Две женские сборные России по гандболу, а также команда Белоруссии и клуб «Феникс», собранный из китайских игроков, примут участие в Кубке дружбы в Москве, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Кубок дружбы пройдет с 1 по 3 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо». Команды сыграют по одному матчу друг с другом.

Если в прошлом году в турнире выступали первая и молодежная сборная России, то теперь хозяев будет представлять два равноценных состава взрослой национальной команды.

В 2022 году в нем приняли участие женские сборные России и Белоруссии, молодежная российская команда и клуб «Голдхэнд Юнайтед», представляющий Китай. Победу на турнире одержала женская сборная России.