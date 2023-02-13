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Сегодня, 17:45

Переигровка концовки матча «Зенит» — «Динамо-Сунгуль» отменена

Иван Шитик
Корреспондент
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В чемпионате российской гандбольной суперлиги назревает скандал, связанный с ошибкой судей, обслуживавших поединок между питерским «Зенитом» и «Динамо-Сунгулем» из Челябинской области.

Игра, прошедшая 17 декабря 2022 года, завершилась вничью — 29:29. Однако комитет по организации и проведению соревнований ФГР, изучив видеозаписи игры, постановил переиграть последние 66 секунд матча из-за того, что на площадке оказался дополнительный игрок южноуральского клуба, который, по мнению комитета, повлиял на исход игры.

Спортивно-арбитражная комиссия ФГР рассмотрела апелляционную жалобу гандбольного клуба «Динамо-Сунгуль».

Комиссия удовлетворила протест хозяев матча «Зенит» — «Динамо-Сунгуль» на действия арбитров и назначила переигровку последних 66 секунд встречи. Работа технического делегата Валерия Худоерко, судей Даниила Матюхина и Ивана Мельникова, секретаря Марии Матвеевой и секундометриста Анастасии Каревской была признана неудовлетворительной. Все они оштрафованы, а первые трое на месяц переведены на судейство соревнований уровня «2».

Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» обжаловал отмену результата матча и назначение переигровки в спортивно-арбитражной комиссии.

Решение спортивно-арбитражной комиссии ФГР может быть обжаловано в Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport — CAS) в течение 45 (сорока пяти) дней с момента его вынесения.

Источник: https://rushandball.ru/publications/28040/pereigrovka-koncovki-matcha-zenit-dinamo-sungul-otmenena
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