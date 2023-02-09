Гандбольный ЦСКА ожидаемо победил в Уфе

Выездной матч против уфимского «Акбузата» для ЦСКА завершился победой 35:27. Встречу прокомментировал Алексей Фокин.

— В начале встречи у нас не все получалось. «Акбузат» — молодая команда, игроки которой еще только набираются опыта. Но в первом тайме они плотно действовали в защите и быстро бежали в атаку. Также, им сильно помогал их вратарь. Поэтому завладеть большим преимуществом нам не удавалось.

Более того, мы допускали обидные ошибки. Мы не реализовали много важных бросков, так что долгое время шли с соперником практически вровень. Во втором тайме уже смогли подстроиться под его защиту и полностью перевернуть ход игры в нашу пользу. Перед матчем мы обсуждали, что уфимская команда будет стараться дать бой, тем более при домашних трибунах. Сделали особый акцент на ее быстрых переходах из защиты в атаку и розыгрыше «быстрого центра» после пропущенного гола. Считаю, что большинство установок тренера нам выполнить удалось. Но несколько быстрых отрывов мы все же пропустили, хоть и знали, что соперник будет так действовать, — поделился Фокин. — В этом матче большая ответственность была возложена на нас, крайних игроков. Мы всегда стараемся активно задействовать все позиции. Но есть игры, в которых соперник старается как можно сильнее предотвращать броски с краев. А бывают встречи, в которых пытаются сыграть плотнее в центре обороны. Так что к каждому противнику свой подход и план действий.

Подводя итоги, мы рады, что и в этой игре удалось уверенно победить. Следующий матч мы проведем 14 февраля против астраханского «Динамо». Клуб находится внизу турнирной таблицы, но для меня, как и для многих, это стало удивлением, ведь команда обладает отличным составом. Так что недооценивать её в любом случае не стоит. Будем готовиться к этой встрече и основной упор сделаем на налаживании защитных действий.

Василиса Воробкова