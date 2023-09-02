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Сегодня, 17:00

Мужская сборная России по гандболу проведет товарищеские матчи с командой Белоруссии

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Мужская сборная России по гандболу осенью сыграет товарищеские матчи с командой Белоруссии в Минске, Гомеле и Бресте. Об этом журналистам сообщил председатель Высшего Совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Ранее Шишкарев заявил, что Высший Совет Федерации гандбола России утвердил тренеров национальных команд. В мужской сборной страны работу продолжит Велимир Петкович, в женской — Людмила Бодниева.

Сергей Шишкарев
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