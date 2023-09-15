ЦСКА одержал первую победу в SEHA League

Первый матч в рамках международного турнира SEHA League для ЦСКА завершился победой над белорусским «Гомелем» (30:26). Итоги встречи подвел Сергей Иванов.

«Считаю, что начало матча мы провалили. В защите где-то не справились: пропустили четырнадцать мячей, можно было меньше. И многие моменты не реализовали. Было понимание, что неправильно настроились на соперника. Где-то его недооценили, расслабились. В перерыве тренер нам сказал, что нужно собраться: мы играли не в свою игру. Понимали, что ничья нас точно не устроит. Начало вторых тридцати минут снова шли мяч-в-мяч. Но стали лучше обороняться. В середине тайма зацепились, реализовали несколько важных контратак. Выиграли, хоть и с относительно небольшим отрывом в четыре мяча, — рассказал Иванов. — Результатом я удовлетворен: победа есть победа, очки заработаны. Но работы еще предстоит много. Всегда есть к чему стремиться и куда расти. Будем учиться правильно настраиваться на разных соперников, чтобы в концовке не догонять соперника, а изначально навязывать свою игру!»

Следующий домашний матч армейцев состоится 18 сентября в рамках Суперлиги против омского «Скифа».

(Василиса Воробкова)