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Сегодня, 16:02

Бодниева и Петкович продолжат работу во главе сборных России по гандболу

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Высший Совет Федерации гандбола России утвердил тренеров национальных команд. В мужской сборной страны работу продолжит Велимир Петкович, в женской — Людмила Бодниева.

— Бодниева и Петкович продолжают работать в сборных. Главный критерий оценки их работы — подготовка резерва и координация работы между национальными командами. Отмечу, что Петкович сказал, что антропометрические данные наших гандболистов ухудшаются. Связываю это со слабой физической подготовкой нации. У девчонок показатели лучше, есть немало мощных физически игроков, — сказал президент ФГР Сергей Шишкарев.

67-летний Петкович возглавляет национальную команду с марта 2020 года, а 44-летняя Бодниева — с сентября 2021-го.

Сергей Шишкарев
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