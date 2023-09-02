Бодниева и Петкович продолжат работу во главе сборных России по гандболу

Высший Совет Федерации гандбола России утвердил тренеров национальных команд. В мужской сборной страны работу продолжит Велимир Петкович, в женской — Людмила Бодниева.

— Бодниева и Петкович продолжают работать в сборных. Главный критерий оценки их работы — подготовка резерва и координация работы между национальными командами. Отмечу, что Петкович сказал, что антропометрические данные наших гандболистов ухудшаются. Связываю это со слабой физической подготовкой нации. У девчонок показатели лучше, есть немало мощных физически игроков, — сказал президент ФГР Сергей Шишкарев.

67-летний Петкович возглавляет национальную команду с марта 2020 года, а 44-летняя Бодниева — с сентября 2021-го.