Министр спорта Матыцин прокомментировал отстранение гандболистов молодежной сборной России по подозрению в ставках

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отстранение комиссией по этике Федерации гандбола России игроков молодежной сборной.

«Подобные случаи причастности спортсменов к противоправным схемам, манипуляциям, договорным матчам совершенно недопустимы и требуют тщательного разбирательства, — приводит слова Матыцина пресс-служба министерства. — Расследование, проведенное комиссией по этике Федерации гандбола России, вскрыло серьезную проблему, которая негативно влияет на репутацию российского гандбола и спорта в целом. Попадание в состав национальной сборной России — честь для любого спортсмена.

Право представлять Российскую Федерацию на международной арене должны получать лучшие из лучших, и это касается не только физических и игровых, но в первую очередь моральных качеств, соблюдения принципов честной игры. То же самое относится к тренеру, который должен быть примером для своих подопечных, нести ответственность и за спортивные результаты, и за воспитание игроков. Надеюсь, Федерация гандбола России досконально рассмотрит сложившуюся ситуацию и все виновные будут привлечены к ответственности за произошедшее».

Комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях восьмерых игроков мужской молодежной сборной России. По результатам расследования было установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок.