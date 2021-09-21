Гандболисты юношеской сборной России отстранены по подозрению в ставках

Комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) приняла решение временно отстранить от участия в соревнованиях восьмерых игроков мужской молодежной сборной России, информирует сайт организации.

Подозрения в неспортивных действиях гандболистов вызвали несколько матчей чемпионата Европы — 2021, который проходил в августе в Хорватии. По итогам турнира российская команда заняла 15-е место из 16.

По результатам расследования, инициированного комиссией по этике, было установлено, что внутри сборной сформировалась группа игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок.

«Комиссия по этике считает неприемлемым любые манипуляции со стороны российских гандболистов. Это не только нарушает все принципы fair play, но и ставит под угрозу имидж российского гандбола и российского спорта в целом. Мы впредь будем выявлять и бескомпромиссно преследовать факты финансового допинга», — заявил глава комиссии по этике ФГР Борис Кипкеев.

«Факты, выявленные комиссией по этике, вызывают у меня не только возмущение, но и чувство глубокого разочарования в отношении молодых игроков. Я приравниваю это к измене родине. Мы предпринимаем множество усилий для того, чтобы вывести мужской гандбол из затяжного кризиса, в котором он оказался в последние годы. Мы можем постараться поправить спортивную составляющую, однако лучшие технологии, оборудование и научные группы не в состоянии привить морально-этические нормы, которые делают из способных спортсменов великих атлетов, отстаивающих честь своей страны», — прокомментировал президент ФГР Сергей Шишкарев.

Исполком ФГР на ближайшем заседании 29 сентября предполагает заслушать доклад комиссии по этике и обсудить дальнейшие действия по борьбе с неспортивным влиянием на результаты.