Новый главный тренер сборной России не видит проблем в том, что наши гандболистки не играют в зарубежных клубах

Новый главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева в интервью «СЭ» объяснила, почему сейчас российские игроки практически не выступают в иностранных командах.

— Причина на поверхности. По популярности и финансовым возможностям гандбол нулевых и гандбол современный находятся на разных планетах, — отметила Бодниева. — Сейчас российские топ-клубы могут платить игрокам высокие зарплаты. Кто будет от этого отказываться? К тому же играть дома — это приятный бонус. Зачем в такой ситуации искать счастья за границей? Мое же поколение игроков отправлялось в другие чемпионаты, чтобы обеспечить себе нормальные условия для существования. Вот и вся разница. А для комплектования сборной проблем нет. В наших клубах не так много легионеров, поэтому российские гандболистки получают достойную игровую практику.

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