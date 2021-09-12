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Шарф ГК «Ростов-Дон» побывал на МКС

19:03
Шарф ГК «Ростов-Дон» побывал на МКС. Фото ГК «Ростов-Дон»
Шарф ГК «Ростов-Дон» побывал на МКС. Фото ГК «Ростов-Дон»
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Атрибутика самого титулованного женского гандбольного клуба России слетала в космос в составе одного из экипажей МКС.

Как сообщает пресс-служба клуба, идея возникла еще в сезоне 2019/20, однако осуществить задуманное удалось только в апреле этого года. Специально к полету был изготовлен шарф.

— Вес шарфа не должен был превышать 35 грамм — в него входил вес материала и краски. Мы использовали шелк. В итоге вес шарфа составил 20 грамм, — рассказали в донском клубе.

Не так давно шарф вернулся с МКС и занял почетное место в клубном офисе.

ГК «Ростов-Дон» — один из старейших клубов России. Многократный чемпион страны и обладатель Кубка страны, пятикратный обладатель Суперкубка страны, Обладатель Кубка европейских стран (обладатель Кубка ЕГФ серебряный призер Лиги чемпионов ЕГФ (2019).

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