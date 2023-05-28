Вяхирева — чемпионка Норвегии! Лучшая гандболистка России пополнила коллекцию титулов

Впереди еще битва за Лигу чемпионов.

Лучшая гандболистка страны последних лет Анна Вяхирева в поисках новой спортивной мотивации год назад уехала в Норвегию. Контракт «гандбольному Месси» предложил лучший клуб страны «Виперс». И вот первые результаты — вместе с «Виперсом» Вяхирева выиграла чемпионат Норвегии. Но на этом сезон для нее не завершился. Впереди еще «Финал четырех» Лиги чемпионов, где «Виперс» едва ли не главный фаворит — все-таки девушки из Кристиансанна взяли два последних розыгрыша.

Анна стала лидером звездной команды

Подходит к концу плей-офф не только в России, но и в других крупных европейских лигах. Так в Норвегии в финале местной женской лиги снова встретились «Сторхамар» и «Виперс». Эти же команды разыгрывали между собой титул и в прошлом сезоне. В этом году к «Виперсу», который взял до этого пять титулов чемпионата Норвегии подряд, присоединилась российская полусредняя Анна Вяхирева. Ее называют едва ли не лучшей в мире на своей позиции. Поэтому шансы клуба из небольшого города Кристиансанн были еще выше. Девушки сначала уверенно выиграли матч у себя дома, а затем взяли игру и на выезде. Не прошло и двух минут, как гости из Кристиансанна забили первые два мяча в игре. «Сторхамар», казалось бы, проснулся и вернулся в игру в конце тайма, по итогам даже выходя вперед на несколько мячей.

Фото ГК «Виперс»

Но на вторую половину игры хозяев не хватило, и «Виперс» забрал пусть и ожидаемую, но от того не менее желанную победу в плей-офф. По крайней мере желанную для Вяхиревой, ведь она впервые в карьере берет зарубежный титул. Сборная Норвегии — один из самых принципиальных соперников женской сборной России. Норвежки выигрывали все: от Олимпиады до чемпионата мира и Европы, и не по одному разу. Поэтому неудивительно, что именно норвежский чемпионат является одним из сильнейших в мире. Анна в такой лиге выбрала для себя еще и лучший клуб страны. «Виперс» берет свой шестой титул кряду, а кроме того, команда выигрывала еще и два последних розыгрыша Лиги чемпионов.

Теперь Трефилов посмотрит на Анну под другим углом?

За норвежскую команду Вяхирева ранее выиграла и Кубок Норвегии этого сезона. Есть теперь шанс оформить «требл» — в один год взять все три трофея. Ведь, несмотря на финал чемпионата страны, сезон для гандболисток «Виперса» не завершился. Впереди еще главный шаг — «Финал четырех» Лиги чемпионов. Просто не будет, ведь противостоять норвежкам вместе с Вяхиревой будет лучший клуб Венгрии «Дьер-Ауди». И играть придется в Будапеште. В случае победы в полуфинале в решающей встрече «Виперс» снова может поджидать венгерский клуб — при том раскладе, что и «Ференцварош» в параллельном полуфинале обыграет датский «Эйберг».

Переход Анны в норвежскую лигу у нас в стране далеко не все восприняли позитивно. Если, к примеру, руководитель российского гандбола Сергей Шишкарев пожелал Вяхиревой удачи и назвал ее послом между странами, то экс-главный тренер Евгений Трефилов успел обвинить в предательстве.

Фото ГК «Виперс»

«Меня могут обвинить в ложном патриотизме или назвать другим словом, но я считаю, что у человека отношение к месту, в котором он родился, должно быть иным, — резко выдал год назад Евгений Васильевич. — Пусть на меня обижаются, но такие поступки я осуждаю, считаю, что люди поступили неправильно».

И все же хочется верить, что текущие успехи Анны заставили пересмотреть свои взгляды даже Трефилова. Вяхирева показывает выдающиеся результаты в атаке. Причем как статистические, так и эстетические — ее игра по-прежнему восхищает даже тех, кто мало разбирается в гандболе. И что плохого, что на игру российского гения посмотрит весь мир, а она приложит свою волшебную руку к историческим достижениям?