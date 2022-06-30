Вяхирева переходит в лучший клуб Европы. Трефилов разнес ее за переезд из России

Звездная российская гандболистка теперь будет играть в Норвегии.

Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева, которая абсолютно во всех рейтингах входит в число лучших гандболисток мира, наконец, определилась со своим будущим. Как говорил президент федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев, европейские клубы устроили за ней настоящую охоту. Удивительного тут мало. Игроков такого уровня отрывают с руками. «Бухарест» вот готов был сделать россиянку самой высокооплачиваемой гандболисткой мира. Но Румынии Вяхирева предпочла Норвегию.

Она станет послом дружбы в Норвегии

Сборная Норвегии — самый принципиальный соперник нашей женской сборной. Они выигрывали все: Олимпиады, чемпионаты мира и Европы. Естественно, и национальный чемпионат у скандинавок топовый. Анна переходит в главную команду страны — «Вайперс Кристиансанд». Этот клуб — типа футбольной «Баварии». Пять лет подряд выигрывал чемпионат. А два последних сезона — еще и Лигу чемпионов. Исходя из этого, клуб можно считать лучшим в Европе на данный момент. Интересно, что при всей россыпи талантов в российском гандболе, в норвежский чемпионат наших особо не заносило. Та же Румынию, Балканы, Испания, Германия — сколько угодно, но вот почему-то именно с Норвегией не складывалось. Вяхирева в этом смысле будет первопроходцем.

Ее отъезд в зарубежный чемпионат из родного «Ростов-Дона» настолько заметное событие, что практически сразу после официальных новостей на официальном сайте ФГР появился пресс-релиз с комментариями главы федерации Сергея Шишкарева.

— С уходом такой яркой, бесподобной, неповторимой фигуры российский чемпионат, конечно, потеряет в зрелищности, — признал гандбольный босс. — Все-таки это самый ценных игрок двух Олимпиад, образец профессионализма, правильного отношения к делу. «Ростов-Дон» станет слабее, хотя я уверен, что этот клуб способен находить и растить новые таланты. С другой стороны, не дать Вяхиревой возможность в самом зрелом, ярком спортивном возрасте проявить себя на международной арене, закрепить за собой статус лучшей гандболистки мира было бы непростительно и нечестно по отношению к Ане. Ведь она сама всегда была благородна, искренне и последовательно предана российскому гандболу. Своим трудом Вяхирева заслужила право выбора. Она этот выбор сделала, и мы его уважаем.

Правда, к сожалению, в последнее время именно норвежские спортивные функционеры позволяют себе некорректные высказывания в адрес России. Видимо, хотят воспользоваться непростой политической обстановкой и таким неэтичным способом отыграться за свои прошлые поражения на площадке. Однако я уверен, что среди профессиональных спортсменов и тренеров подобных настроений нет, и Вяхирева станет послом дружбы, послом российского гандбола.

Анна Вяхирева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Трефилов осуждает

Если Шишкарев на поворот в спортивной биографии смотрит позитивно, то знаменитый тренер Евгений Трефилов отреагировал неожиданно жестко.

— Негативно к этому отношусь, — сказал Трефилов ТАСС. — Если бы в схожей ситуации норвежский клуб попросил остаться игроков уровня Катрин Лунде, то они бы не уехали в Россию или Румынию, а остались дома. Мы распустились, временно отношение к куску территории, который называется Россия, стало плевым. Меня могут обвинить в ложном патриотизме или назвать другим словом, но я считаю, что у человека отношение к месту, в котором он родился, должно быть иным. Пусть на меня обижаются, но такие поступки я осуждаю, считаю, что люди поступили неправильно.

Надо сказать, что Трефилов давно известен своими консервативными взглядами. Великий тренер убежден, что иностранным игрокам, а особенно специалистам, нечего ловить в нашем чемпионате, и при этом каждый раз высказывается категорически против переходов российских игроков в зарубежные лиги. Да и их отношения с Вяхиревой не самые лучшие. Анна не скрывает, что ей по душе демократичные методы взаимодействия спортсмена и тренера, а не жесткие — близкие Трефилову. Про Евгения Васильевича она, к слову, вообще говорить не любит.

Возможно, победа в Лиге чемпионов и последующий титул Вяхиревой со сборной России заставят Трефилова пересмотреть свои взгляды относительно глобализма в мировом спорте.