Других вариантов пробиться в Токио уже не будет.

Российские гандболистки — победительницы последней Олимпиады. Вице-чемпионки Европы-2018. Бронзовые медалистки ЧМ-2019. Но условия отбора в Токио настолько жесткие, что даже такого бэкграунда для лицензии на Олимпийские игры в Японии недостаточно.

От Европы вообще квалифицировались пока лишь две сборные. Франция — за победу на Евро-2018. И Нидерланды — за золото чемпионата мира-2019. Всем прочим в ближайший уик-энд предстоит бойня за оставшиеся лицензии.

Непредсказуемая Сербия

Шансы России — очень хорошие. Во-первых, у нас просто классная команда. Во-вторых, восстановились после травм лидеры во главе с Анной Вяхиревой. В-третьих, соперники проходимые.

Регламент предстоящего мини-турнира простой: четыре команды играют между собой круговой турнир и две лучшие квалифицируются в Токио.

В пятницу наши девушки сразятся с Сербией. Эта игра будет во многом ключевой. Соперницы — очень непредсказуемые. Они легко могут как провалиться, так и выдать феноменальную игру. Так, например, на четырех последних ЧЕ сербки лишь раз попадали в десятку, зато на четырех последних ЧМ — трижды. Причем в одном из них дошли до финала. Да и вообще на любом большом турнире хотя бы у одной топ-сборной кровь они пьют обязательно. Обыграть их — практически гарантировать лицензию.

Решить все вопросы до Венгрии

Потому что в субботу точно будет легче. Казахстан — безусловный аутсайдер нашей группы. И сюрпризов здесь быть не может. Разница в мастерстве настолько ощутимая, что даже одновременные чудовищная непруха у одних и невероятное везение у других не смогут ее нивелировать.

Наконец, в воскресенье россиянок ждет самый тяжелый матч. Против Венгрии. А квалификация, напомним, в Дьоре. Хорошо бы к тому моменту решить все задачи. Потому что иначе предстоит страшная бойня. У венгерок очень цепкая, «грязная» сборная, и игры с ними нашим традиционно даются тяжело. Плюс судейство на венгерской площадке может быть соответствующим.

И хотя даже при таких раскладах фаворитом будет Россия, очень хотелось бы, чтобы на этом отборе обошлось без нервов. Хорошо бы поберечь их до Токио.

Расписание матчей

19 марта. 22.00. Россия — Сербия

20 марта. 22.30. Россия — Казахстан

21 марта. 22.30. Россия — Венгрия

Состав сборной России

Вратари: Галина Габисова, Виктория Калинина (обе — «Ростов-Дон»), Анна Седойкина (ЦСКА).

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе — ЦСКА).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Вероника Никитина («Лада»).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе — ЦСКА), Валерия Кирдяшева («Лада»).