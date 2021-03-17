Сборная уже живет по венгерскому времени

Женская сборная России по гандболу в подмосковном Новогорске проводит последние дни подготовки к олимпийскому квалификационному турниру и готова к защите титула.

Этот отбор на Игры в Токио должен был состояться еще год назад. Но тогда пандемия отменила и саму квалификацию, и Олимпиаду. И на протяжении всего года состав участников соревнований продолжал меняться. В итоге группа в венгерском Дьере осталась единственной, где сыграют четыре команды. Помимо России и хозяек турнира это команды Сербии и Казахстана.

В Токио — через Дьер

В расположение национальной команды в Новогорске во вторник приехал глава ФГР Сергей Шишкарев. Он пообщался с девушками, постарался зарядить их эмоциями перед важным стартом. И пока не ставит целей на сами Олимпийские игры.

Сергей Шишкарев. Фото Алексей Ерёмин / ФГР

— Давайте решать задачи поэтапно, нам пока предстоит квалификация, — отметил Шишкарев. — И в этот раз мы играем не на своей территории, Дьер — это не родная Астрахань. Времени на подготовку совсем мало, надеюсь, этих четырех дней будет достаточно. Как и желания играть вместе, помогать друг другу и добиваться единственно приемлемого результата.

На квалификацию россиянок повезет новый тренерский штаб. После неудачного Евро-2020 и отставки испанца Амброса Мартина роли в команде распределились так — главный тренер Алексей Алексеев, его помощники Ольга Акопян и Томаш Главаты. И прославленный Евгений Трефилов в роли консультанта.

— Перед нами стоит важная задача, и хочется, чтобы Алексей Александрович ее решил, — отметил Шишкарев. — Если так и будет, конечно, у него будут все шансы продолжать работу со сборной. Возможное возвращение Трефилова мы с вами обсуждали уже сотню раз — дело не в его или нашем желании. Есть медицинские ограничения, связанные с перенесенной им операцией на сердце. Евгений Васильевич входит в штаб, принимает участие в тренировочном процессе — тактическая подготовка, разбор занятий, оценки действий игроков в ходе матчей. В этом он незаменим.

Тренировка женской сборной России по гандболу. Фото Алексей Ерёмин / ФГР

Возвращение чемпионок

Когда Алексеев подошел к журналистам, возникла заминка в обращении — «добрый день» или уже «добрый вечер»? Сошлись на первом, ведь сборная уже живет по венгерскому времени. В Токио на этот момент уже была глубокая ночь, но так далеко в штабе сборной пока не заглядывают.

— Не секрет, что никакой тренер за пару дней не создаст новую команду, и мы не собираемся, — сказал Алексеев. — Надо просто помнить о своих лучших качествах, усовершенствовать какие-то моменты, убрать недочеты. Как гласит главное правило врачей: «Не навреди».

Тем более что в состав команды после травм вернулись сразу три ведущих игрока и олимпийских чемпионки — Анна Вяхирева, Анна Сень и Дарья Дмитриева.

— Они готовы принести пользу команде в любом состоянии, в их уровне сомнений нет, — подчеркнул Алексеев. — Но одна потеря у нас все-таки есть, Полина Ведехина из-за болевых ощущений не может не то что работать в полную силу, а вообще тренироваться. Также дома останутся вратарь Анастасия Лагина и левая полусредняя Елизавета Малашенко.

Тренировка женской сборной России по гандболу. Фото Алексей Ерёмин / ФГР

Ехать и забирать

Кто точно только выиграл от переноса Игр, так это Дмитриева. Год назад она восстанавливалась от тяжелейшей травмы и даже не мечтала об Олимпиаде, а сейчас поедет на отбор в роли капитана сборной. Вновь восстановившись от повреждения.

— Физическое состояние могло быть и лучше, но что есть, то есть, — сказала Дмитриева. — За счет игр буду набирать кондиции, сделаю все возможное. Какая команда сильнее — нынешняя или пятилетней давности? В принципе, пожалуй, они равны, но сейчас сыгранности больше. После смены тренера со спортивной точки зрения работа почти та же самая, да и неправильно рушить такую игру перед крупным турниром. Но подход, понятное дело, у Алексей Саныча совсем другой, как и менталитет.

Еще одна олимпийская чемпионка Анна Сень тоже уверена, что сейчас сборная России как минимум не слабее, чем пять лет назад.

— Когда год назад нам сказали, что все откладывается, было тяжело, — сказала Сень «СЭ». — Ведь мы не молодеем с годами, и мне очень хотелось поехать в Токио именно в 2020-м. Но мы за этот год хорошо поработали, не растеряли форму, и теперь у нас есть хорошая команда. Которая должна ехать на квалификацию и забирать свою путевку. У нас сейчас много молодых талантливых игроков и опытных гандболисток, как олимпийских чемпионок, так и тех, кто не попал в Рио и сейчас безумно хотят в Токио. По силе эти команды сопоставимы.

Россиянки начнут отбор 19 марта матчем с Сербией, который по многим параметрам будет ключевым. Во втором туре можно будет перевести дух во встрече с Казахстаном, а на десерт нас ждет игра с Венгрией 21 марта.