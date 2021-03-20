Гандболистки одной ногой на Олимпиаде. Для путевки в Токио нужно обыграть Казахстан

Россиянки могут заработать место в олимпийском турнире уже сегодня вечером.

Женщины. Квалификационный турнир на Олимпийские игры

Россия — Сербия — 29:24 (17:13)

Самые результативные в матче: Вяхирева — 7, Манагарова — 6, Бобровникова — 5.

Перед игрой с Сербией Россия считалась безусловным фаворитом, но все равно было тревожно. Будь это серия до трех побед — никто бы в итоговом успехе наших вообще не сомневался. А в одной отдельно взятой игре, как известно, произойти может все, что угодно.

Отрыв в первом тайме

Ставки были высоки. Вот и начало матча получилось максимально осторожным и нервным с обоих сторон. За шесть минут на двоих команды забили только четыре мяча. Иной раз столько залетает за минуту. Вскоре Сербия вообще вышла вперед. У наших полтайма получалось мало. Благо, Анна Седойкина в воротах была в полном порядке — иначе отрыв соперниц мог вырасти до трех-четырех мячей.

Постепенно россиянки успокоились и начали показывать свою игру. Взяла на себя лидерские функции в атаке Бобровникова, безошибочно штамповала пенальти Вяхирева, наладились дела в защите. В итоге к концу тайма было плюс четыре. Напряженность стала спадать.

Норвежки на грани пропасти

Хотя сербки не сдавались. Дрались во всех смыслах. Так, одной из них за удар по лицу Вяхиревой дали прямую красную карточку. А ближе к середине тайм-аута соперницы приблизились до минус один. Но Алексеев взял своевременный тайм-аут, после чего россиянки добавили — и спокойно довели дело до победы. Не самой эффектной, но крайне важной.

Благодаря ней россиянки на 99 процентов гарантировали себе участие в Олимпийских играх в Токио. Последний шажочек нужно сделать сегодня вечером — обыграть Казахстан. При всем уважении к сопернику, проблем тут быть не может. По гандбольным скиллам команды несопоставимы. Так, вчера Казахстан проиграл Венгрии минус 27 — 19:46. Поэтому интриги никакой нет, нужно лишь просто запротоколировать победу.

Вы удивитесь, но из тех, кто сейчас на грани олимпийской пропасти — наши самые принципиальные соперницы. Норвежки. Вчера они уступили черногоркам (23:28). И впереди у них один-единственный матч. С Румынией. В случае повторной осечки самая титулованная женская гандбольная мира останется без Токио-2021.