Суд Европейской федерации гандбола оставил в силе отстранение российских команд

Суд Европейской федерации гандбола (EHF) принял решение отклонить протест Федерации гандбола России (ФГР) и московского ЦСКА на отстранение российских команд от участия в международных соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Комиссия EHF считает, что на сегодняшний день нет новых фактических оснований, позволяющих отменить оспариваемое решение.

Отстранение команд из России будет действительно до дальнейшего уведомления.

28 февраля исполнительный комитет EHF принял решение отстранить на неопределенный срок российские и белорусские команды от участия в турнирах под эгидой организации.