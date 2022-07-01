Капитан сборной России Дмитриева перейдет в словенский «Крим»

Разыгрывающая ЦСКА и капитан сборной России Дарья Дмитриева продолжит карьеру в словенском «Криме», сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

26-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой 2016 года, а также серебряным призером Олимпиады-2020. Также Дмитриева — четырехкратная чемпионка России и обладательницей Кубка страны.

Ранее стало известно, что правая полусредняя Анна Вяхирева подписала контракт с норвежским клубом «Вайперс».