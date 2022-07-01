Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 09:57

Капитан сборной России Дмитриева перейдет в словенский «Крим»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Разыгрывающая ЦСКА и капитан сборной России Дарья Дмитриева продолжит карьеру в словенском «Криме», сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

26-летняя россиянка является олимпийской чемпионкой 2016 года, а также серебряным призером Олимпиады-2020. Также Дмитриева — четырехкратная чемпионка России и обладательницей Кубка страны.

Ранее стало известно, что правая полусредняя Анна Вяхирева подписала контракт с норвежским клубом «Вайперс».

Источник: https://tass.ru/sport/15094587?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Сборная России по гандболу
Дарья Дмитриева
0
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
Дзагоева зовут в «Аланию», Урунов собрался в «Химки», а ЦСКА нашел опорника из сборной Чили. Главные трансферные слухи РПЛ 30 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-главный тренер сборной России не видит ничего страшного в подписании Вяхиревой контракта с «Вайперс»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости