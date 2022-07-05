Бывшая гандболистка ЦСКА Маслова продолжит карьеру во французском «Меце»

Правая полусредняя сборной России Валерия Маслова заключила контракт с «Мецем», пишет Telegram-канал Федерации гандбола России. Соглашение спортсменки рассчитано на один год с возможностью продления.

«Мец» — отличный клуб, организация с прекрасным персоналом, сильными игроками и высокими целями. Так что мне не пришлось долго раздумывать над приглашением. Ценно, что в «Меце» гандболистки прибавляют в мастерстве, становятся сильнее», — цитирует Маслову «РИА Новости».

Тренером «Меца» является Эммануэль Майоннад, которому помогает россиянка Екатерина Андрюшина. Прошлый сезон Маслова провела в черногорской «Будучности», а закончила в московском ЦСКА.