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Сегодня, 14:37

Бывшая гандболистка ЦСКА Маслова продолжит карьеру во французском «Меце»

Виктория Кравченко
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Правая полусредняя сборной России Валерия Маслова заключила контракт с «Мецем», пишет Telegram-канал Федерации гандбола России. Соглашение спортсменки рассчитано на один год с возможностью продления.

«Мец» — отличный клуб, организация с прекрасным персоналом, сильными игроками и высокими целями. Так что мне не пришлось долго раздумывать над приглашением. Ценно, что в «Меце» гандболистки прибавляют в мастерстве, становятся сильнее», — цитирует Маслову «РИА Новости».

Тренером «Меца» является Эммануэль Майоннад, которому помогает россиянка Екатерина Андрюшина. Прошлый сезон Маслова провела в черногорской «Будучности», а закончила в московском ЦСКА.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220705/gandbol-1800393015.html
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