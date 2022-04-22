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«Многие соперницы скоро придут в нашу команду, не хотели никого травмировать». Михайличенко — о встрече с молодежной сборной

Михайличенко высказался об игре против «молодежки»
Антон Бабошин
Корреспондент
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Левый полусредний сборной России Елена Михайличенко, забросившая семь мячей в полуфинале OLIMPBET Кубка дружбы в ворота «молодежки», рассказала о тренерских установках на этот матч.

— Нужно поблагодарить молодежную сборную — в их игре были классные моменты, девочки правда очень выросли, — отметила Михайличенко. — Хотя я по статусу должна быть более опытной, пока я себя так не ощущаю, еще нужно много над чем работать. Наша задача была действовать аккуратно — эти игроки скоро придут к нам в команду, не нужно их травмировать (смеется). Жестко обговаривали, что обязательно нужно возвращаться в защиту, не пропускать отрывы. Пытались отработать то, что готовили на сборе, думаю, это получилось. На финал нужно сохранить тот же настрой. Все-таки команда у Белоруссии старше, опытнее. Матч будет интересным.

Финальный матч турнира начнется в субботу в 17.30 по московскому времени.

Сборная Белоруссии по гандболу
Сборная России по гандболу
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