Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 23:13

«Не теряем надежды сыграть на чемпионате мира». Тренер молодежной сборной России — о перспективах команды

Измайлов высказался об игре молодежной сборной России по гандболу
Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Измайлов после поражения от основной команды (21:35) в полуфинале OLIMPBET Кубка дружбы отметил, что некоторые его подопечные совсем скоро попадут в стан соперниц.

— Основа преподала нам суровый урок, — сказал Измайлов после матча. — Нельзя так безалаберно относиться к передачам и броскам в некоторых моментах. В целом, девчонки сражались, еще бы убрать глупые потери — только в первом тайме их было 10 против одной у соперниц. Задействовали всех игроков, в целом командой доволен.

— Не раз говорилось, что команда в таком составе собирается в последний раз. Что нужно, чтобы сдать этот «выпускной экзамен»?

— Мы еще не теряем надежды — вдруг все поменяется, и нас пригласят на чемпионат мира. И еще я сказал девочкам — впереди летний сбор основы, и мы с Людмилой Бодниевой уже договорились, что туда будет приглашен ряд игроков «молодежки». А на этом турнире главный тренер может судить по игрокам не с моих слов, а воочию. Поэтому все в руках каждой. Думаю, Людмила Валерьевна осталась довольна, мы сыграли на полную катушку.

Напомним, что молодежная сборная России в матче за третье место сыграет с представительницами Китая.

Сборная России по гандболу
0
Читайте также
Что будет, если качать пресс по 20 раз в день?
Ирина Слуцкая: «Наша задача прокладывать невидимую нить от начальной подготовки до олимпийских звезд»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Шишкарев: «Дальневосточная лига — интересная инициатива»

«Многие соперницы скоро придут в нашу команду, не хотели никого травмировать». Михайличенко — о встрече с молодежной сборной
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости