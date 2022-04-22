Главный тренер молодежной сборной России Михаил Измайлов после поражения от основной команды (21:35) в полуфинале OLIMPBET Кубка дружбы отметил, что некоторые его подопечные совсем скоро попадут в стан соперниц.

— Основа преподала нам суровый урок, — сказал Измайлов после матча. — Нельзя так безалаберно относиться к передачам и броскам в некоторых моментах. В целом, девчонки сражались, еще бы убрать глупые потери — только в первом тайме их было 10 против одной у соперниц. Задействовали всех игроков, в целом командой доволен.

— Не раз говорилось, что команда в таком составе собирается в последний раз. Что нужно, чтобы сдать этот «выпускной экзамен»?

— Мы еще не теряем надежды — вдруг все поменяется, и нас пригласят на чемпионат мира. И еще я сказал девочкам — впереди летний сбор основы, и мы с Людмилой Бодниевой уже договорились, что туда будет приглашен ряд игроков «молодежки». А на этом турнире главный тренер может судить по игрокам не с моих слов, а воочию. Поэтому все в руках каждой. Думаю, Людмила Валерьевна осталась довольна, мы сыграли на полную катушку.

Напомним, что молодежная сборная России в матче за третье место сыграет с представительницами Китая.