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«Полученный здесь опыт бесценен». Китайские гандболисты в восторге от России

Сборная Китая поблагодарила Федерацию гандбола России после Кубка дружбы в Москве
Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Китая Шэнь Цян подвел итоги выступления команды на OLIMPBET Кубке дружбы в Москве, где его команда заняла четвертое место.

— Для нас это очень интересный опыт, и мы благодарны Федерации гандбола России за возможность приехать сюда, тренироваться и соревноваться на здешних площадках, — сказал Шэнь Цян. — Надеюсь, мы поспособствуем популяризации гандбола во всем мире и развитию сотрудничества между нашими странами. Мы в России уже несколько недель, и везде встречаем радушный прием — и в быту, и на тренировках с российскими специалистами. У вашей страны заметные успехи в гандболе, и мы рады получить игровую практику, мы уже провели несколько встреч с разными командами. Полученный здесь опыт сложно недооценить.

Один из лидеров сборной Китая Чжоу Менсюэ сказала, что за выступлением команды следили на родине, а также объяснила, почему не боится криков Евгения Трефилова со скамейки

— Рада, что мы имеем возможность быть здесь и соревноваться с российской командой, — сказала Чжоу Менсюэ. — Знаем, что в Китае следили за нашим выступлением. У нас очень молодая сборная, мы еще не до конца сыгрались и нам не хватает опыта. Отсюда и итог. Эмоции Евгения Трефилова? Мы понимаем, что тренеру по ходу игры нужно кричать, чтобы игроки его услышали, обратили внимание. Поэтому мы благодарны ему за сотрудничество.

Напомним, что составленная из китайских гандболисток и нескольких игроков московского «Луча» команда Goldhand United на московском турнире уступила Белоруссии (22:37) и российской «молодежке» (26:39).

Гандбол
Сборная Китая по гандболу
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