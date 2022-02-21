Главный тренер сборной Польши по гандболу провел семинар в Москве

В российской столице проходит организованный московским ЦСКА семинар для детских гандбольных тренеров, в котором принимают участие около 60 специалистов из восьми регионов России.

В воскресенье теоретические занятия на семинаре провел главный тренер сборной Польши Патрик Ромбель. Помимо прочего, 38-летний специалист курирует на родине две гандбольных академии, поэтому обладает большим опытом работы с молодежью. В структуре национальной команды Ромбель работает с 2016 года, а кроме этого возглавлял запорожский «Мотор» и работал в польском «Квидзыне».

— Мы обратились к истоку подготовки профессиональных кадров — детям и их тренерам, — сказал пресс-службе ФГР глава федерации Сергей Шишкарев, также посетивший семинар. — На сегодняшний день это одна из главных проблем в нашем гандболе. Нам не хватает именно настоящих, преданных, профессиональных, увлеченных, любящих гандбол специалистов, которые бы работали на фундаментальном уровне. Подрастающее поколение видит и радуется успехам наших сборных. Они также хотят быть на пьедесталах почета. К нам приехал очень известный тренер — Патрик Ромбель. Мы планируем создать за два года в Москве и Южном федеральном округе две академии и развивать их. Для нас это приоритетные и очень важные цели. Семинар — это только старт, первый шаг реализации наших планов. В дальнейшем мы собираемся проводить больше подобных мероприятий.

Среди слушателей, представляющих Москву, Чехов, Дедовск, Истру, Звенигород, Орел, Волгоград, Астрахань, Ставрополь, Тольятти и Ростов-на-Дону, есть очень известные специалисты. Например, главный тренер женской сборной России Людмила Бодниева, недавно назначенная в юношескую сборную страны U-16 Ольга Акопян, рулевой женского ЦСКА Флорентин Пера и входящие в штаб клуба Роман Ляшенко и Любовь Коротнева, возглавляющий мужской ЦСКА Олег Ходьков и один из его помощников Игорь Левшин, трехкратная чемпионка мира Надежда Муравьева, олимпийская чемпионка Майя Петрова и многие другие. В понедельник в рамках семинара пройдут практические занятия на базе московской СШОР №101 «Тушино».