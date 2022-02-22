Европейская федерация гандбола перенесла международные матчи с территории Украины

Европейская федерация гандбола перенесла международные матчи с участием украинских команд на территорию других стран

Европейская федерация гандбола приняла решение перенести все международные матчи с участием украинских команд на территорию других стран, сообщили в пресс-служба организации.

Встречи «Мотора» в Лиге чемпионов с «ПСЖ» и «Барселоной», изначально запланированные на 17 февраля и 3 марта соответственно, пройдут на нейтральной территории.

Игра «Мотора» с «ПСЖ» состоится 1 марта в словацком Прешове. Там же 3 марта украинская команда сыграет с «Барселоной».

Предстоящие матчи отборочного турнира на женский чемпионат Европы между сборными Чехии и Украины состоятся 4 и 5 марта в Чехии.

Дальнейшей организацией стыковых встреч первого этапа чемпионата мира 2023 года между сборными Финляндии и Украины, которые запланированы на 16 и 20 марта, будет заниматься Европейская федерация гандбола совместно с федерациями Финляндии и Украины.