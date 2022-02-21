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Сегодня, 10:54

ЦСКА обыграл «Донских казаков» в Москве

ЦСКА — «Донские казаки».
Фото Василий Пономарев

ЦСКА в Москве обыграл «Донских казаков» со счетом 32:25. Победу над «Донскими казаками-ЮФУ» прокомментировал левый крайний ЦСКА Сергей Николаенков.

— Результатом доволен. Нам удалось провести спокойную игру и победить с уверенным отрывом, хотя в Таганроге мы сыграли вничью. Можно сказать, взяли реванш, — рассказал Николаенков. — «Донским казакам» не хватало запасных игроков. До сорок пятой минуты они хорошо держали темп, мало в чем на уступали, но потом сказалась усталость. Мы воспользовались ситуацией и забросили лёгкие голы в отрывах. В первом тайме их не было, как не было и быстрого перехода, зато были ошибки и ненужные потери с нашей стороны. Из-за этого первые тридцать минут запомнились как равные и напряженные. Но после финального свистка эмоции остались только положительные. Ещё было много болельщиков, что радовали нашу команду и гнали вперед. Люди все больше начинают узнавать о гандболе и приходить на игры.

Следующий матч ЦСКА проведёт на домашней арене 22-го февраля. Новым соперником станет петербургская «Нева».

Василиса Воробкова

Гандбол
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