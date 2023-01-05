Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 18:17

Гендиректор Федерации гандбола России — о первом матче сборной в 2023 году: «Начать с победы — это здорово»

Гендиректор Федерации гандбола России оценил победу сборной в первом матче в году
Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин поделился эмоциями от победы над сборной Белоруссии (28:23) в товарищеском матче.

«Заметно, что мы как сборная давно не играли — опыта игр мало, допустили достаточно большое количество простых ошибок. Это происходит из-за того, что нет постоянного игрового процесса. Тем не менее мне понравилось, что команда отставала в два-три мяча, была самоотдача, были эмоции. Какое бы количество ошибок ни сделали, начинать год с победы — это здорово. Тяжело сказать по картинке, где мы добавили, где убавили по сравнению с прошлым годом. Сыграем второй матч. После него можно будет что-то сказать», — приводит слова Воронина ТАСС.

Еще один матч между командами пройдет 6 января.

7 марта 2022 года Международная федерация гандбола по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила российскую и белорусскую сборные от участия в турнирах под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/16745479
Гандбол
Сборная Белоруссии по гандболу
Сборная России по гандболу
Лев Воронин
0
Читайте также
«Русский виртуозно владеет левой ногой!» Итальянские журналисты в восторге от Миранчука
Апогей тотальной ненависти. Самая жестокая массовая драка СССР и Канады
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Режиссер Никита Михалков госпитализирован в столичную больницу с гриппом
В ДНР заявили о прибытии в зону СВО западных спецподразделений под видом наемников
Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «путем к миру»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В ФГР рассчитывают на участие мужской гандбольной сборной в турнире за рубежом
Джикия заявил, что не поддерживает связи с Кралом и Ларссоном: «Они взяли и уехали»
Кожевников — о МЧМ-2023: «Пусть играют между собой турнирчик. Им самим без России неинтересно»
Джикия о Левандовски, поддержавшем отказ Польши играть с Россией: «Есть мнение — оставь его при себе»
Журова — об Australian Open: «Мы все помним, чем закончился недопуск наших спортсменов на Уимблдон»
Джикия назвал причины неудачной игры сборной России в последних товарищеских матчах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мужская сборная России по гандболу в товарищеском матче обыграла команду Белоруссии

В ФГР рассчитывают на участие мужской гандбольной сборной в турнире за рубежом
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости