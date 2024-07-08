Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 19:12

Российская гандболистка Вяхирева продолжит карьеру во Франции

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анна Вяхирева.
Фото ГК «Брест».

Российская гандболистка Анна Вяхирева перешла из норвежского «Вайперс Кристиансанн» в «Брест», сообщает пресс-служба французского клуба.

29-летняя россиянка подписала двухлетний контракт.

«Для «Бреста» настоящее счастье, что мы заключили соглашение с Анной Вяхиревой, игроком, которая входит в число мировых звезд гандбола. Ее приезд придаст еще больше уверенности нашему проекту, который будет расти вместе с Анной», — приводит официальный сайт клуба слова менеджера Николя Руэ.

Вяхирева выступала за «Вайперс Кристиансанн» с 2022 года. В сезоне-2023/24 она стала лучшим снайпером Лиги чемпионов, забив 113 голов. Россиянка дважды становилась чемпионкой Норвегии.

Ранее Вяхирева играла в России за «Звезду», «Астраханочку» и «Ростов-Дон». В 2016 году она выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Гандбол
Анна Вяхирева
0
Читайте также
«Ювентус» подписал Дугласа Луиса и его девушку Алишу Леманн
Здено Хара занялся триатлоном после завершения хоккейной карьеры
Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия»
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили серийное производство автомобилей
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украинская гандболистка показала, как проходит ее отпуск в компании россиянок Вяхиревой и Кузнецовой

Вяхирева после перехода в «Брест»: «Не могу дождаться начала новой главы в жизни»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости