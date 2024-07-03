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Сегодня, 17:00

Надежда Муравьева: «Работа в ЦСКА — большая ответственность и высокое напряжение

Антон Бабошин
Корреспондент
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Вошедшая в штаб Олега Кулешова в московском ЦСКА Надежда Муравьева назвала взаимопонимание с игроками ключевой вещью в тренерской работе.

— Для меня работа в ЦСКА — это большая ответственность и высокое напряжение, но вместе с тем это и новый вызов, новый рубеж. За командой будут следить под микроскопом, ни один из сильных клубов без этого не обходится, а, значит, и мелочей в работе быть не может. Настраиваюсь на трудоемкий процесс, на запредельную требовательность к себе. Ключевая вещь в работе — взаимопонимание с игроками, в какую сторону мы движемся. Имея высокий уровень требовательности к себе, каждый должен внести весомую лепту в общее дело. В спорте все просто, и этим он прекрасен, — вклад каждого имеет неоценимую важность,  — приводит слова специалиста пресс-служба московского клуба.

Напомним, что Муравьева является трехкратной чемпионкой мира в составе сборной России, а также семь раз выигрывала золото чемпионата страны в составе волгоградской «Аквы» и тольяттинской «Лады». Любителям гандбола она также известна как телекомментатор, а в качестве тренера с 2021 года работала с юношескими командами в столичной спортшколе «Юность Москвы».

Гандбол
ГК ЦСКА
Сборная России по гандболу
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