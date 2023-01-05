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Сегодня, 18:25

В ФГР рассчитывают на участие мужской гандбольной сборной в турнире за рубежом

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор ФГР Лев Воронин надеется, что мужская национальная сборная сможет выступить на зарубежном товарищеском турнире с участием арабских и азиатских стран.

«Мы со стороны федерации пытаемся найти и для ребят, и для девчонок тренировочные международные игры. В марте нас ждет женский турнир с участием четырех команд. Что касается мужской сборной, на сегодняшний день мы контактируем с несколькими федерациями — надеемся, что получим приглашение поучаствовать в каком-то турнире не на территории России. Нам бы этого хотелось. Что касается соперников, это Азия и арабский мир — там команды достаточно высокого уровня, постоянные участники всех Олимпиад. Нам было бы интересно посостязаться с ними», — приводит слова Воронина ТАСС.

7 марта 2022 года Международная федерация гандбола по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила российскую и белорусскую сборные от участия в турнирах под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/16745561
Гандбол
Сборная России по гандболу
Лев Воронин
МОК
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