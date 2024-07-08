Вяхирева после перехода в «Брест»: «Не могу дождаться начала новой главы в жизни»

Российская гандболистка Анна Вяхирева поделилась эмоциями после перехода в «Брест» из норвежского клуба «Вайперс Кристиансанн». 29-летняя россиянка подписала двухлетний контракт.

«Понимаю, что обстоятельства не совсем нормальные. Все произошло очень неожиданно. Я с нетерпением жду приезда в Брест и начала предсезонной подготовки. Не могу дождаться начала новой главы в жизни и надеюсь подарить болельщикам много счастливых моментов. Увидимся», — цитирует россиянку пресс-служба «Бреста».

Вяхирева выступала за «Вайперс Кристиансанн» с 2022 года. В сезоне-2023/24 она стала лучшим снайпером Лиги чемпионов, забив 113 голов. Россиянка дважды становилась чемпионкой Норвегии.