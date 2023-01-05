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Сегодня, 16:48

Мужская сборная России по гандболу в товарищеском матче обыграла команду Белоруссии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мужская сборная России по гандболу в товарищеском матче обыграла команду Белоруссии.

Встреча на арене «Динамо» в Москве закончилась со счетом 28:23 в пользу россиян.

Еще один матч между командами пройдет в пятницу, 6 января. Игра также состоится в Москве и начнется в 15.00 мск.

В начале марта по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) совет Международной федерации гандбола отстранил российскую и белорусскую сборные от участия в турнирах под эгидой организации.

Сборная Белоруссии по гандболу
Сборная России по гандболу
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