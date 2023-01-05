Мужская сборная России по гандболу в товарищеском матче обыграла команду Белоруссии

Мужская сборная России по гандболу в товарищеском матче обыграла команду Белоруссии.

Встреча на арене «Динамо» в Москве закончилась со счетом 28:23 в пользу россиян.

Еще один матч между командами пройдет в пятницу, 6 января. Игра также состоится в Москве и начнется в 15.00 мск.

В начале марта по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) совет Международной федерации гандбола отстранил российскую и белорусскую сборные от участия в турнирах под эгидой организации.