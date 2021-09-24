Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Новости   //    Гандбол

Гандболистка Бобровникова получила автомобиль за серебро Олимпиады-2020

08:34

Российская гандболистка Владлена Бобровникова опубликовала фото с автомобилем BMW, который ей подарили в Кремле за серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.

Сборная России в финале Игр проиграла Франции со счетом 25:30.

«Моя олимпийская малышка! Наконец-то! Мы получили наши подарки от Фонда поддержки олимпийцев России за серебро в Токио! Это так волнительно, столько трудов было положено, слез, побед! Жду ваших поздравлений!» — написала Бобровникова в Instagram.

Напомним, Бобровникова является чемпионкой Олимпиады 2016 года. Все российские золотые медалисты Олимпиады в Токио получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые — BMW X3. Всего вручили 77 машин.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

Карп жалеет об уходе из «Уфы»
«Даже Дзюба не подрочит». Видео презентации Матч ТВ попало в сеть
Какие продукты нужно есть осенью, чтобы не заболеть
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
vs
0
Офсайд