Гандболистка Бобровникова получила автомобиль за серебро Олимпиады-2020

Российская гандболистка Владлена Бобровникова опубликовала фото с автомобилем BMW, который ей подарили в Кремле за серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.

Сборная России в финале Игр проиграла Франции со счетом 25:30.

«Моя олимпийская малышка! Наконец-то! Мы получили наши подарки от Фонда поддержки олимпийцев России за серебро в Токио! Это так волнительно, столько трудов было положено, слез, побед! Жду ваших поздравлений!» — написала Бобровникова в Instagram.

Напомним, Бобровникова является чемпионкой Олимпиады 2016 года. Все российские золотые медалисты Олимпиады в Токио получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые — BMW X3. Всего вручили 77 машин.