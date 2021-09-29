Тренер молодежной сборной России по гандболу ушел в отставку после отстранения игроков по подозрению в ставках
14:44
Исполком Федерации гандбола России удовлетворил просьбу Виталия Иванова об отставке с поста главного тренера мужской молодежной сборной России, сообщает официальный сайт ФГР.
Молодежная сборная заняла 15-е место на чемпионате Европы в Хорватии, потерпев 6 поражений в 7 матчах. Исполком ФГР признал выступление команды неудовлетворительным и принял заявление Иванова об отставке.
Иванов возглавлял сборную 2002 года рождения с декабря 2018 года. 21 сентября ФГР отстранила 8 игроков национальной команды из-за подозрений в том, что они контактировали с лицами, занимавшимися организацией ставок.
Дополнительная информация:
https://rushandball.ru/publications/26827/vitalij-ivanov-pokinul-molodezhnuyu-sbornuyu
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю