Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Новости   //    Гандбол

Тренер молодежной сборной России по гандболу ушел в отставку после отстранения игроков по подозрению в ставках

14:44

Исполком Федерации гандбола России удовлетворил просьбу Виталия Иванова об отставке с поста главного тренера мужской молодежной сборной России, сообщает официальный сайт ФГР.

Молодежная сборная заняла 15-е место на чемпионате Европы в Хорватии, потерпев 6 поражений в 7 матчах. Исполком ФГР признал выступление команды неудовлетворительным и принял заявление Иванова об отставке.

Иванов возглавлял сборную 2002 года рождения с декабря 2018 года. 21 сентября ФГР отстранила 8 игроков национальной команды из-за подозрений в том, что они контактировали с лицами, занимавшимися организацией ставок.

Дополнительная информация:

https://rushandball.ru/publications/26827/vitalij-ivanov-pokinul-molodezhnuyu-sbornuyu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
«Вернидуб взял Мадрид!» Что пишут в Европе о победе «Шерифа» над «Реалом»
«Еще уронишь — убью!» Старт «Ледникового периода», где Милохин уронил Медведеву и плачет Бородина
Вернидуб не считает, что «Шериф» совершил что-то экстраординарное
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд