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ЦСКА уступил «Ниму» на выезде

10:45
21 сентября. Ним. «Ним» — ЦСКА — 36:29. Фото Василий Пономарев
21 сентября. Ним. «Ним» — ЦСКА — 36:29. Фото Василий Пономарев
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21 сентября ЦСКА сыграл против французского «Нима» на выезде в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Армейцы уступили сопернику со счетом 36:29. Свой комментарий о пошедшем матче дал игрок москвичей Сергей Иванов.

— Мы хорошо начали встречу. Играли не только на равных, но и смогли выйти вперед на три мяча к середине первого тайма. Но к сожалению ряд ошибок в нападении, плохая реализация моментов сыграли свою роль против нас. «Ним» воспользовался нашими промахами и вышел вперед. Наша команда понимала, что сократить отрыв в четыре мяча будет непросто, поэтому решила рискнуть, — рассказал Иванов. — К сожалению, риск не оправдал себя, ЦСКА совершил еще больше потерь в начале второго тайма и позволил «Ниму» увеличить отрыв. В какой-то момент мы отстали на десять очков. Но спохватились и постарались отыграться. В конце игры наша команда все-таки сумела сократить разницу в счете до семи мячей. К ответному матчу ЦСКА надо поработать над бросками в игровых моментах, чтобы поправить реализацию. Отыграть 7 мячей сложно, но вполне реально.

Ответную игру ЦСКА и «Ним» проведут в Москве 28 сентября. Встречу примет волейбольная арена «Динамо» на улице Василисы Кожиной.

Василиса Воробкова

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