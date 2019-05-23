Стал известен состав сборной России на матчи квалификации ЧЕ по гандболу

Тренерский штаб сборной России во главе с Эдуардом Кокшаровым пригласил на сбор 18 гандболистов, которые 4 июня начнут подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы – 2020 против команд Италии и Словакии. Команда соберется в Скопье, где будет тренироваться до 12 июня.
Состав команды:
Вратари: Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Денис Заболотин (СКИФ);
Левые крайние: Тимур Дибиров ("Вардар", Македония), Игорь Сорока ("Мотор", Украина);
Левые полусредние: Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба – "Чеховские медведи"), Сергей Горбок ("Вардар", Македония), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия);
Разыгрывающие: Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия), Павел Атьман ("Ганновер-Бургдорф", Германия);
Линейные: Глеб Калараш ("Вардар", Македония), Сергей Горпишин ("Эрланген", Германия), Максим Михалин (СКИФ);
Правые полусредние: Дмитрий Киселёв ("Вардар", Македония), Александр Котов ("Чеховские медведи");
Правые крайние: Даниил Шишкарёв ("Вардар", Македония), Дмитрий Ковалёв ("Спартак").
Матч против сборной Италии пройдет в Бусто-Арсицио 13 июня. Со сборной Словакии Россия сыграет 16 июня в Санкт-Петербурге на "Сибур Арене". Начало матча – в 19:00 мск.
Дополнительная информация
https://rushandball.ru/publications/24958/sostav-sbornoj-rossii-pered-matchami-s-italiej-i-slovakiej