Стал известен состав сборной России на матчи квалификации ЧЕ по гандболу

Тренерский штаб сборной России во главе с Эдуардом Кокшаровым пригласил на сбор 18 гандболистов, которые 4 июня начнут подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы – 2020 против команд Италии и Словакии. Команда соберется в Скопье, где будет тренироваться до 12 июня.

Состав команды:

Вратари: Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Олег Грамс ("Дюнкерк", Франция), Денис Заболотин (СКИФ);

Левые крайние: Тимур Дибиров ("Вардар", Македония), Игорь Сорока ("Мотор", Украина);

Левые полусредние: Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба – "Чеховские медведи"), Сергей Горбок ("Вардар", Македония), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия);

Разыгрывающие: Дмитрий Житников ("Пик Сегед", Венгрия), Павел Атьман ("Ганновер-Бургдорф", Германия);

Линейные: Глеб Калараш ("Вардар", Македония), Сергей Горпишин ("Эрланген", Германия), Максим Михалин (СКИФ);

Правые полусредние: Дмитрий Киселёв ("Вардар", Македония), Александр Котов ("Чеховские медведи");

Правые крайние: Даниил Шишкарёв ("Вардар", Македония), Дмитрий Ковалёв ("Спартак").

Матч против сборной Италии пройдет в Бусто-Арсицио 13 июня. Со сборной Словакии Россия сыграет 16 июня в Санкт-Петербурге на "Сибур Арене". Начало матча – в 19:00 мск.