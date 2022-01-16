ЦСКА не справился с «Кристиансандом»

В центральном матче недели в женской Лиге чемпионов ЦСКА в Москве уступил действующим победительницам турнира.

Лига чемпионов. Женщины. Группа В

ЦСКА — «Кристиансанд» — 28:32 (13:16)

Ц: Грос (9), Дмитриева (6)

К: Йерабкова (8), Гульден (5).

Встреча ЦСКА и «Кристиансанда» была обречена на пристальное внимание — как же иначе, если играют двое участников прошлогоднего «Финала четырех» Лиги чемпионов, один из которых к тому же действующий победитель? Тогда норвежский клуб оказался сильнее москвичек в драматичном полуфинале, а затем взял титул. Но в нынешнем сезоне красно-синие уже взяли реванш, причем на чужой площадке.

Теперь нужно было делать это и во второй раз. Тем более что пока ЦСКА идет на четвертом месте в группе, на два очка позади нынешних соперниц и французского «Меца». А прямую путевку в четвертьфинал дают первые две позиции.

С Дмитриевой, но без Михайличенко

Обе команды неделю назад провели первые в 2022-м еврокубковые матчи. ЦСКА ездил в Данию, где должен был обыгрывать «Оденсе», но довольствовался ничьей — 27:27. «Кристиансанд» же камня на камне не оставил от шведского «Сэвехофа» — 42:23. Норвежки одержали самую крупную победу в Лиге чемпионов в своей истории, впервые забили больше 40 голов за матч, а лидер их атак Нора Мерк с 68 мячами возглавила список бомбардиров.

У ЦСКА перед игрой обнаружилась серьезная потеря — матч пропустила Елена Михайличенко, в Норвегии набросавшая «Кристиансанду» 10 голов. Впрочем, был у хозяев и козырь — недавно возобновившая карьеру после паузы Дарья Дмитриева. Она появилась на площадке в конце декабря и уже успела провести три игры.

В первом после перерыва домашнем матче Лиги чемпионов Дмитриева не стала откладывать дело в долгий ящик — тут же бросила по воротам, а со второй попытки забила первый гол ЦСКА. Впрочем, дебют остался за норвежской командой — «Кристиансанд» вел в счете, несмотря на пару сейвов Полины Каплиной. А после удаления Катрин Хайндаль гости ушли вперед на три мяча, один из которых отправили в пустые ворота. Мерк в эти минуты молчала, а все голевые подвиги пополам поделили Изабель Гульден и Маркета Йерабкова, забившие по три гола.

Когда Гульден с семи метров сделала счет 6:2, главный тренер ЦСКА Флорентин Пера взял тайм-аут. Но и после него, несмотря на гол Дмитриевой, у армейского клуба мало что получалось в атаке. Три заброшенных мяча за почти 14 минут — результат, близкий к катастрофе. «Кристиансанд» же играл по счету, не форсируя события.

Погоня без результата

Лишь в середине тайма ЦСКА сбросил с себя стартовое оцепенение — погоню возглавили Сара Ристовска и Ана Грос. И вот уже норвежский тренер Уле Густав Йекстад берет тайм-аут — Ристовска в быстром отрыве сократила отставание до минимума. Чуть позже Грос, настрелявшая пять голов за семь с половиной минут, сравняла счет. Но следом хозяева допустили несколько ошибок, за которые были молниеносно наказаны — меньше чем за две минуты Марта Томач отличилась трижды подряд, и ЦСКА снова получил «-3».

С этой разницей команды и ушли на перерыв. Закончился тайм первым голом Мерк. 13:16 — в атаке у ЦСКА дела складывались неплохо, но с обороной нужно было что-то делать.

Первые минуты второго тайма прошли в прежнем ключе — «Кристиансанд» был чуть активнее, снова взялась забивать Йерабкова, отрыв в три-четыре мяча сохранялся. Такое положение дел полностью устраивало гостей, ЦСКА никак не удавалось переломить ход игры. В середине тайма хозяйки вновь выдали пятиминутку без забитых мячей и оказались на отметке «-6».

Стоило только ЦСКА что-то придумать и огрызнуться голами Дмитриевой и Виктории Шамановской, как норвежки сбили ритм игры тайм-аутом. Хотя шанс на напряженную концовку у ЦСКА все равно появился. Два удаления Карин Далум, голы Дмитриевой, Карины Сабировой — и после быстрого отрыва Ристовски за четыре минуты до конца москвички оказались на расстоянии двух мячей от соперниц. И тут свое слово сказала Мерк, забившая пенальти, а в атаках на последних минутах хозяйкам не хватило хладнокровия.

Теперь ЦСКА через неделю предстоит выездная игра с одним из аутсайдеров группы «Сэвехофом».