Российские клубы тяжелыми встречами завершили первый круг группового этапа главного клубного турнира Европы.

Лига чемпионов. Женщины. Групповой этап

«Подравка» (Хорватия) — «Ростов-Дон» — 22:23 (13:13)

П: Базалиу (7)

Р: Манагарова (5), Заади (5)



ЦСКА — «Крим» (Словения) — 21:21 (11:12)

Ц: Ристовска (5)

К: Станко (7), Лекич (5)

Словосочетание «Лига чемпионов» в любом виде спорта заставляет учащенно биться сердца болельщиков и спортсменов. Потому что это турнир, в котором собраны сильнейшие. В гандбольной DELO EHF Champions League у девушек всего четыре страны представлены двумя командами, и особенно приятно, что в их числе Россия.

ЦСКА в прошлом сезоне впервые в истории пробился в «Финал четырех», получив неоценимый опыт, а «Ростов-Дон» попадал в четверку сильнейших в двух предыдущих розыгрышах (не считая того, что остался недоигранным из-за пандемии), в 2019-м добравшись до финала.

Ростовская жара

Сейчас представители России борются за выход из группы. Чтобы попасть напрямую в четвертьфинал, надо занимать одно из первых двух мест, для попадания в плей-офф — не ниже шестого. И очень любопытно, что в середине этого пути россиянкам выпало провести по два матча с теми же соперниками, которых они обыграли в плей-офф весной.

«Ростов-Дон» к концу первого круга с задачей справляется. Хотя и непростых моментов у южанок было немало. Команда Пера Юханссона уступила лидеру группы венгерскому «Ференцварошу», пусть и всего один мяч, и датскому «Эсбьергу». А в очередном туре провела очень тяжелый матч против идущей вне зоны плей-офф хорватской «Подравки».

На площадке в Копривнице поначалу была только одна команда — хозяек. Юханссон после игры даже сказал, что «Ростов-Дон» забыл приехать на матч из гостиницы. Дошло до счета 8:4, и только после этого ростовчанки совершили рывок 8:2 — по два мяча на счету Юлии Манагаровой и Виктории Борщенко.

Менее нервным матч не стал. «Подравка» не отпустила соперниц вперед — к перерыву на табло снова была ничья. Обе команды здорово смотрелись в обороне, эффективность атак и у тех и у других была в районе 40 процентов. Тем не менее за девять минут до конца «Ростов-Дон» создал задел в четыре мяча — 23:19 после двух голов Манагаровой. И совсем перестал забивать.

Оставшееся время превратилось в битву, хозяйки сократили разницу до минимума и позволили стать героем вратарю «Ростова-Дона» Анастасии Лагиной. А на последней минуте не реализовали пенальти. 23:22, южанки сохранили второе место в группе и через неделю сыграют с «Подравкой» дома.

В сантиметрах от победы

Чуть сложнее положение у ЦСКА. Армейская команда, напомним, на самом старте не сумела попасть во Францию на игру с «Метцем», а потому теперь ей предстоит сыграть три встречи за неделю — домашнюю со словенским «Кримом», а затем двойной выезд во Францию и Словению.

В первом круге москвички чередовали победы с неудачами, но все равно уверенно держатся в зоне плей-офф. Чего не скажешь о «Криме», из шести матчей до поездки в Москву проигравшем пять. Хотя если речь идет о сильнейших клубах континента, эти цифры значат меньше, чем того бы хотелось болельщикам ЦСКА. Игра получилась очень тяжелой.

И если смотреть на статистику, в чем-то схожую со встречей в Хорватии днем ранее. Не сказать, что игра на арене «Динамо» была вязкой, но забитых мячей зрители увидели немного. Например, счет был открыт только на третьей минуте — в быстром отрыве отличилась отлично знакомая российским болельщикам Катарина Крпеж-Шлезак, еще недавно игравшая за «Ростов-Дон».

Гости вели в счете весь первый тайм, но ЦСКА соперниц не отпускал. «Крим» транжирил моменты один за другим, при этом отличное впечатление оставляли вратари хозяек — Полина Каплина не тушевалась даже при выходах один на один, Анна Седойкина отразила два семиметровых.

У ЦСКА не шли позиционные атаки — в «молоко» раз за разом бросали Екатерина Ильина и Антонина Скоробогатченко. Дошло до того, что «Крим» ушел в отрыв «плюс 4» после гола, который забила их вратарь Барбара Аренхарт.

ЦСКА не забивал больше трех минут, пока не отличилась Сара Ристовска, но в оставшееся до перерыва время команде удалось сократить отставание до минимума. Хотя и во втором тайме картина игры не поменялась. «Крим» лидировал с небольшим перевесом, хозяйки догоняли. Борьбы на площадке было много, а голов — не очень.

Москвички выдали хорошую вторую половину тайма, благодаря Ристовске совершили рывок 3:0 и вышли вперед. И были, пожалуй, ближе к победе на последних минутах, но несколько сумасшедших мячей вытащила Аренхарт. В итоге — ничья, и пока ЦСКА идет в группе четвертым.