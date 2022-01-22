«Ростов-Дон» рвется к финалу Лиги чемпионов. В гандболе у нас порядок

Следующий матч — ключевой на групповом этапе.

Гандбол

Лига чемпионов

Групповой этап

«Ростов-Дон» (Россия) — «Будучность» (Черногория) — 30:20 (12:9)

Не знаю, доживем ли мы до дня, когда российский футбольный клуб выиграет Лигу чемпионов, но не сомневаюсь, что триумф нашей команды в главном гандбольном еврокубке — увидим. Однажды такое уже случалось — в 2008 году звенигородская «Звезда», которой рулил легендарный Евгений Трефилов, сумела взять Лигу чемпионов.

Теперь повторить успех стремятся сразу две наши команды — «Ростов-Дон» и ЦСКА. Москвички доходили до «Финала четырех» в прошлом сезоне, ростовчанки в 2019-м году вообще проиграли один мяч в финале. Вот и теперь оба клуба рвутся в плей-офф.

Причем южанки имеют все шансы напрямую выйти в четвертьфинал — как одна из двух лучших команд в группе.

Преимущество было огромным

В субботу «Ростов-Дон» на домашней площадке в пух и прах разнес главную команду Черногории — «Будучность». Клуб, к слову, с большими традициями. Выигрывал ту же Лигу чемпионов — всего восемь лет назад. Однако в нынешнем розыгрыше у балканок получается мало — лишь одна победа в 10 матчах. И, например, в матче первого круга в Подгорице россиянки победили 25:19.

Некоторое беспокойство перед игрой вызывали травмы, из-за которых «Ростов-Дон» играл неоптимальным составом. В частности, олимпийская чемпионка Анна Сень пропускала игру. И этим, кстати, тут же воспользовались телевизионщики, которые позвали ее комментировать. Получилось у Анны очень даже неплохо. Хотя видеть ее на площадке всегда особенно приятно. Да и играть без нее левого полусреднего действующим чемпионкам России явно сложнее. В среду они проиграли в Тольятти: в драматичном матче «Лада» вырвала победу — 29:28.

Вот и игра с «Будучностью» началась нервно, с 1:3. Добрую половину тайма команды играли на равных. Это было неожиданно. И лишь ближе к концовке россиянки начали показывать, кто в доме хозяин. Зато во второй половине все встало на свои места. Преимущество «Ростов-Дона» было огромным и об интриге даже речи не шло. Закончили с разницей в 10 мячей, хотя, если было бы необходимо, могли бы выиграть и плюс 15.

Следующий матч будет ключевым

Теперь ростовчанки закрепились на втором месте в своей группе. Можно еще замахнуться и на первое, но принципиальной разницы нет. Формат такой, что два лучших клуба напрямую идут в четвертьфинал, а еще четыре проведут дополнительный раунд в плей-офф. И следующий матч будет, пожалуй, ключевым на групповом этапе. 5 февраля «Ростов-Дон» сыграет на выезде с «Ференцварошем».

Венгерская команда по пятам преследует россиянок и в случае победы в очном матче отодвинет россиянок с заветной второй позиции. Будет точно непросто, потому что в Ростове наша команда уступила. -19:20. Правда, дело было еще в сентябре. Тем не менее, реванш будет как нельзя кстати.