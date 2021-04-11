«Ростов-Дон» сыграл вничью во втором матче 1/4 финала ЛЧ и вылетел из турнира

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграл вничью с норвежским «Виперсом» во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 23:23.

В первом матче в субботу «Ростов-Дон» уступил норвежской команде — 27:34.

«Виперс» вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов, который состоится 29-30 мая

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

1/4 финала

Ростов-Дон (Россия) — Виперс (Норвегия) — 23:23