«Ростов-Дон» сыграл вничью во втором матче 1/4 финала ЛЧ и вылетел из турнира
17:00
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграл вничью с норвежским «Виперсом» во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 23:23.
В первом матче в субботу «Ростов-Дон» уступил норвежской команде — 27:34.
«Виперс» вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов, который состоится 29-30 мая
Гандбол
Лига чемпионов. Женщины
1/4 финала
Ростов-Дон (Россия) — Виперс (Норвегия) — 23:23
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