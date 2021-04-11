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ЦСКА пробился в полуфинал гандбольной Лиги чемпионов

18:40
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Женская команда ЦСКА в ответном матче 1/4 финала гандбольной Лиги чемпионов на своей площадке обыграла румынский «Бухарест» (24:19) и вышла в полуфинал турнира.

Первую встречу в Румынии москвички проиграли 27:32.

Жеребьевка полуфиналов турнира состоится позже. Помимо ЦСКА, в следующую стадию вышли венгерский «Дьер», французский «Брест» и норвежский «Кристиансанн», который выбил из борьбы «Ростов-Дон».

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала

ЦСКА (Россия) — «Бухарест» (Румыния) — 24:19 (12:11)

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