ЦСКА пробился в полуфинал гандбольной Лиги чемпионов

Женская команда ЦСКА в ответном матче 1/4 финала гандбольной Лиги чемпионов на своей площадке обыграла румынский «Бухарест» (24:19) и вышла в полуфинал турнира.

Первую встречу в Румынии москвички проиграли 27:32.

Жеребьевка полуфиналов турнира состоится позже. Помимо ЦСКА, в следующую стадию вышли венгерский «Дьер», французский «Брест» и норвежский «Кристиансанн», который выбил из борьбы «Ростов-Дон».

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала

ЦСКА (Россия) — «Бухарест» (Румыния) — 24:19 (12:11)