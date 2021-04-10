«Ростов-Дон» уступил в первом матча четвертьфинала Лиги чемпионов

Норвежский «Виперс» в первом четвертьфинальном матче с перевесом в семь мячей обыграл российский «Ростов-Дон» (34:27).

В составе «Виперса» самой результативной стала Нура Мерк, которая забросила девять мячей. У ростовчанок француженка Грас Заади провела восемь голов.

Ответная игра пройдет 11 апреля.

Гандбол

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1/4 финала

Виперс (Норвегия) — Ростов-Дон (Россия) — 34:27 (19:12)