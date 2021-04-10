«Ростов-Дон» уступил в первом матча четвертьфинала Лиги чемпионов
16:38
Норвежский «Виперс» в первом четвертьфинальном матче с перевесом в семь мячей обыграл российский «Ростов-Дон» (34:27).
В составе «Виперса» самой результативной стала Нура Мерк, которая забросила девять мячей. У ростовчанок француженка Грас Заади провела восемь голов.
Ответная игра пройдет 11 апреля.
Гандбол
Лига чемпионов. Женщины
Мужчины
1/4 финала
Виперс (Норвегия) — Ростов-Дон (Россия) — 34:27 (19:12)
2
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...