«Ростов-Дон» на выезде сыграл вничью с «Ференцварошем» в матче женской гандбольной Лиги чемпионов

«Ростов-Дон» на выезде сыграл с венгерским «Ференцварошем» в рамках 12-го раунда группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Встреча закончилась вничью — 25:25.

Ростовчанки уже встречались с гандболистками «Ференцвароша» в нынешнем сезоне. Матч состоялся 25 сентября: игра завершилась со счетом 20:19 в пользу команды из Венгрии.

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

Первый групповой турнир

Группа A

Брест (Франция) — Боруссия Д (Германия) — 31:25 (17:10)

Ференцварош (Венгрия) — Ростов-Дон (Россия) — 25:25 (13:13)

Группа B

Крим Меркатор (Словения) — Кастамону (Турция) — 36:28 (18:10)

Группа С

Хернинг-Икаст (Дания) — Сторхамар (Норвегия) — 32:24 (20:13)

Группа D

Рымнику-Вылча (Румыния) — Шамбре Турейн (Франция) — 32:27 (12:12)