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Сегодня, 22:48

Матч «Лада» — «Мэгура» в Лиге Европы перенесен из-за коронавируса

Анна Горшкова
Корреспондент

Матч четвертого тура групповой этапа Лиги Европы между «Ладой» и клубом «Мэгура» перенесен из-за вспышки коронавируса в румынской команде.

Как сообщается на официальном сайте «Лады», клуб из Румынии проинформировал Европейскую федерацию гандбола о нескольких игроках, у которых зафиксирован положительный результат тестов на ковид. Поэтому «Мэгура» не может выехать в Россию. Игра перенесена на неопределенный срок.

Матч между командами был запланирован на шестое февраля.

«Лада» занимает последнее место в группе C Лиги Европы, ине имея на счету ни одного очка. «Мэгура» находится на втором месте (4 очка), на третьей позиции норвежский «Сторхамар» (2 очка). Лидирует в группе датский клуб «Херринг-Икаст» (6 очков).

Источник: https://handball.ru/novosti/igra-s-mjeguroj-perenesena/
Гандбол
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