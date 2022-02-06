ЦСКА уступил венгерскому «Дьору» в матче женской Лиги чемпионов по гандболу
Российский ЦСКА уступил венгерскому «Дьору» на своей площадке в матче женской Лиги чемпионов по гандболу. Российская команда уступила со счетом 23:27.
ЦСКА занимает пятое место в группе В с 12 очками в 12 встречах. «Дьор», который уже обеспечил себе выход в четвертьфинал, лидирует в группе с 24 очками.
Гандбол
Лига чемпионов. Женщины
Первый групповой турнир. Группа A
Бухарест (Румыния) — Подравка (Хорватия) — 29:21 (19:10)
Первый групповой турнир. Группа B
Оденсе (Дания) — Севехоф (Швеция) — 37:24 (37:24)
ЦСКА (Россия) — Дьор (Венгрия) — 23:27 (13:15)
Заглембе (Польша) — Битигхайм (Германия) — 21:33 (8:19)
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