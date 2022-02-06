ЦСКА уступил венгерскому «Дьору» в матче женской Лиги чемпионов по гандболу

Российский ЦСКА уступил венгерскому «Дьору» на своей площадке в матче женской Лиги чемпионов по гандболу. Российская команда уступила со счетом 23:27.

ЦСКА занимает пятое место в группе В с 12 очками в 12 встречах. «Дьор», который уже обеспечил себе выход в четвертьфинал, лидирует в группе с 24 очками.

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

Первый групповой турнир. Группа A

Бухарест (Румыния) — Подравка (Хорватия) — 29:21 (19:10)

Первый групповой турнир. Группа B

Оденсе (Дания) — Севехоф (Швеция) — 37:24 (37:24)

ЦСКА (Россия) — Дьор (Венгрия) — 23:27 (13:15)

Заглембе (Польша) — Битигхайм (Германия) — 21:33 (8:19)